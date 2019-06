Essere persistenti, riconoscere i problemi e avere la capacità di lavorare in gruppo: queste le prime tre competenze trasversali, le cosiddette soft skill, richieste dalle aziende italiane per entrare più velocemente nel mondo del lavoro. E, ancora, tra le altre competenze ritenute molto importanti, il saper prendere decisioni e risolvere i problemi (26,2%), fornire servizi adeguati ai clienti (23,7%), saper comunicare (22,4%) ed essere innovativi (21,1%). Così come la conoscenza di una lingua straniera (5,1%), generalmente l’inglese. È la fotografia scattata dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro ‘I fabbisogni professionali delle imprese. L’analisi della domanda di professioni del futuro: hard e soft skill’ che, per la prima volta, sulla base di dati amministrativi e non campionari, analizza quali caratteristiche sono richieste e ritenute indispensabili dalle imprese nel momento in cui decidono di assumere e quanto incidono questi profili sulla retribuzione dei loro dipendenti.

