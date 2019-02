Impiegare parte del tempo dedicato al lavoro per sostenere le buone cause e permettere ai propri dipendenti di dedicarsi ad attività sociali e di volontariato. È l’obiettivo di ‘Randstad With Heart‘, il progetto di responsabilità sociale d’impresa lanciato da Randstad, leader mondiale nei servizi per le risorse umane, in 38 paesi nel mondo. Un’iniziativa che consente agli oltre 38mila dipendenti dell’agenzia per il lavoro di usufruire di 8 ore all’anno di permessi retribuiti per svolgere attività di volontariato per un’organizzazione no profit di propria scelta, per un totale di oltre 300mila ore annuali di lavoro volontario. Il progetto non aiuta i dipendenti soltanto sotto forma di permessi retribuiti ma fornisce anche un supporto tecnologico: una piattaforma online accessibile a tutti i dipendenti Randstad in ogni parte del mondo permetterà agli impiegati di aderire a iniziative di volontariato, fare donazioni o proporre un’attività e invitare i colleghi a partecipare.

