Le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro viste dai manager, per capire come i dirigenti interpretano il cambiamento e quale atteggiamento adottano per fronteggiarlo, con l’obiettivo di analizzare le varie esperienze a livello territoriale e tradurle in proposte concrete, normative e contrattuali. Queste le motivazioni che hanno spinto Cida, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, a costituire in partnership con Adapt, un Osservatorio sul mercato del lavoro ed il ruolo dei manager. Il nuovo strumento di analisi è stato annunciato in occasione del ‘Global outlook conference’ redatto da Oxford economics e presentato oggi a Roma, e si inserisce in un contesto reso più problematico dalle incertezze diffuse a livello macroeconomico, come indicato all’outlook.

Fonte