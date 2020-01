“Non c’è un solo evento importante nella politica del lavoro del secolo scorso che non abbia avuto Gino Giugni come ideatore e protagonista” e il “merito principale del Maestro rimane quello di aver fondato il moderno diritto sindacale, mediante un’operazione di carattere culturale che ebbe il senso di una vera e propria rivoluzione copernicana”. Così Giuliano Cazzola, a lungo sindacalista, giuslavorista e già deputato, ricorda, in un contributo pubblicata dalla rivista ‘Lavoro Diritti Europa’, la figura di Gino Giugni, scomparso più di 10 anni fa e padre dello Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore 50 anni fa.

Fonte