“Dall’appartenenza a un determinato settore produttivo all’innovazione che si riesce a trasmettere sul mercato. Sono diversi i fattori di attrazione di un’impresa per i potenziali lavoratori”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad – primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane – premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

