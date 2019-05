Sembra tornato il disgelo tra governo e sindacati e tra Confindustria e sindacati. E se il primo “puzza un po’ di bruciato” perché questo esecutivo, pur dicendosi da sempre “espressione diretta della volontà del popolo”, guarda caso ha incontrato i sindacati alla vigilia delle prossime elezioni europee, anche l’incontro fra Confindustria e sindacati, nonostante l’appello comune lanciato per la partecipazione al voto europeo, rischia di “ripetere esauste liturgie”. Lo scrive l’esperto di relazioni industriali Giuseppe Bianchi, sulla Nota Isril n.13 del 2019. “È passato solo un anno – ricorda – dal celebrato Patto della Fabbrica e nessun contraente lo rievoca per gli scarsi risultati. Perché è infruttuoso insistere sull’ammodernamento delle regole contrattuali se non si precisano gli obiettivi da realizzare insieme. Difficile, però, pensare che nell’attuale contesto pre-elettorale si possa giungere a risultati tangibili”.

