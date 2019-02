Inizio 2019 in salita per il mercato del lavoro in somministrazione, anche per gli effetti del ‘dl Dignità’. E’ quanto spiega, ad Adnkronos/Labitalia, Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, organizzazione di settore che rappresenta 25 agenzie per il lavoro in Italia. “Il nostro -spiega Rasizza- è un mercato che sta risentendo in queste prime settimane dell’anno degli effetti del decreto dignità. Dopo aver visto negli ultimi anni un trend di crescita importante, infatti, l’ultimo trimestre dell’anno scorso forse è stato quello più debole. C’è da considerare però -rimarca- che arrivavamo da 18 mesi di grande crescita”.

