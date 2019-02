Di fronte a un mondo dell’occupazione in continuo cambiamento, saper svolgere bene il proprio lavoro è importante, ma lo è ancora di più saperlo descrivere e raccontare agli altri, che si tratti di un datore di lavoro o potenziale cliente o consumatore. Occorre un nuovo approccio narrativo che renda una carriera professionale o aziendale unica e originale e che raggiunga gli obiettivi prefissati. Così, ci si può avvalere della tecnica dello storytelling, un paradigma di comunicazione strategico ed efficace, che fa leva sulle emozioni per lanciare un messaggio preciso e ottenere in cambio il coinvolgimento del destinatario. Insomma, il curriculum non basta più, è necessario integrarlo e andare oltre. Come? Attraverso, appunto, il personal storytelling il cui obiettivo è ‘narrare se stessi’, i traguardi raggiunti, gli ostacoli superati, esperienze positive e negative.

