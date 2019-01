L’arrivo del nuovo anno è da sempre sinonimo di buoni propositi, non solo per raggiungere un benessere fisico e mentale, ma soprattutto per conquistare importanti obiettivi in ambito lavorativo, dove routine, sovraccarico e stress spesso ostacolano il loro conseguimento. Ecco, allora, che possono venire in aiuto i consigli della master coach, se è vero che “è necessario perseverare e aumentare la forza d’animo con assiduo impegno, fino al momento in cui il buon pensiero diventi buona volontà”, come scriveva Seneca già nel I secolo d.C. all’interno della sedicesima epistola a Lucilio, riconoscendo come i buoni propositi fossero un ottimo viatico per raggiungere i propri obiettivi.

