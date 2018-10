Carmen Pianelli

Alvin, marchio di Articolo1 Soluzioni HR, specializzato nella selezione di profili appartenenti alle categorie protette, si rinnova e va on line con una nuova versione del portale www.categorieprotette.it. Nuova la veste grafica, ma soprattutto gli aggiornamenti in tempo reale e la modalità di candidatura molto più semplice e intuitiva. La realizzazione, inoltre, con la tecnica del Responsive Web Design rende più facile la navigazione non solo da Pc e Tablet, ma in particolare da smartphone. Sul portale sono presenti 42 offerte di lavoro per società che operano in diversi settori merceologici in tutta Italia.

Predominante il numero di richieste relative alle società afferenti al mondo digital. I profili ricercati hanno competenze formative e professionali in ambito It, marketing quantitativo, customer service, sales: Web Developer, Junior Product Planner, Business Analyst, Inside Sales. Costanti le ricerche di candidati da inserire all’interno delle funzioni aziendali di staff: legale, amministrazione e contabilità, acquisti, servizi generali e segreteria. “La nostra esperienza -dichiara Carmen Pianelli, Business Line Manager di Alvin- ci dice che, sempre più frequentemente, le aziende tendono a soddisfare le proprie necessità di personale orientandosi in prima battuta verso candidati appartenenti alle categorie protette. Questo consente loro di raggiungere il duplice obiettivo di colmare delle carenze operative interne e al contempo di assolvere l’obbligo normativo previsto dalla legge 68/99″.

Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di poco più di un decennio, si è specializzata nell’offrire un supporto integrale che va dalla somministrazione alla ricerca e selezione, dalla formazione fino ai processi di outplacement e di career counseling (www.articolo1.it). Con il marchio Alvin promuove l’inserimento delle persone appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro; con il marchio Assioma Search&Selection gestisce le selezioni di figure Professional e Middle Management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni (www.assiomaselezione.com).