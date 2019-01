Un investimento di 40 milioni di euro per l’acquisto di 106 immobili in tutta Italia per altrettante sedi della Fondazione consulenti per il lavoro. E’ quanto prevede il progetto ‘Hub consulenti‘, presentato oggi a Roma in occasione degli Stati generali dei consulenti per il lavoro. “Il progetto nasce nel Consiglio nazionale dell’Ordine e nella Fondazione Lavoro -ha spiegato Alessandro Visparelli, presidente dell’Enpacl, l’ente previdenziale di categoria- e noi, come Enpacl, siamo ‘accompagnatori’, mettiamo risorse per raggiungere gli obiettivi che Consiglio nazionale e Fondazione Lavoro si sono preposti”. Risorse importanti messe in campo dall’Enpacl per accompagnare le crescenti attività della Fondazione Lavoro, dalla formazione alle politiche attive.

