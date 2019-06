“Sono stato eletto sindaco nel marzo 2010, ad aprile 2011 il consiglio comunale è stato sciolto per il venire meno della maggioranza dei consiglieri. Qualcuno di questi minacciato dalla ‘ndrangheta che voleva che cadesse l’amministrazione comunale. Un fatto emblematico perchè non sono state le istituzioni, come accade in casi di infiltrazioni mafiose, a sciogliere il consiglio comunale ma è stata la ‘ndrangheta a sciogliere il consiglio comunale”. Così Nino Bartuccio, ex-sindaco di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, ospite oggi del Festival del Lavoro a Milano, racconta la sua storia di testimone di giustizia e la sua battaglia per la legalità.

Fonte