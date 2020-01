Esprimere pensiero critico, creatività, problem solving, empatia, capacità progettuale. Individuare le soft skills dei candidati è da sempre la sfida di chi si occupa di selezione del personale. Se competenze cosiddette hard si imparano a scuola, all’università, quelle soft si coltivano nella vita, sono il risultato della personalità e del bagaglio di esperienze di un individuo, impalpabili non misurabili, ma decisive. E questo Monster lo sa bene. Così, per una giornata intera, 30 ragazze e ragazzi, selezionati da Monster tra oltre 950 candidature, suddivisi in 6/7 gruppi da 5 persone provenienti da tutto il mondo, con un background formativo che include un’esperienza all’estero di almeno 3 mesi e una eccellente conoscenza della lingua inglese, si sfideranno per avere la possibilità di entrare a far parte della famiglia Barilla.

Fonte