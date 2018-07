Lavorate invece di grattarvi, Feltri contro i pugliesi

(Youtube /volenteonolente)

“La Puglia ha un alto tasso di disoccupazione. Allora dico ai disoccupati pugliesi: invece di stare a casa a grattarsi le palle vadano a raccogliere le olive, vadano a lavorare la terra, senza aver bisogno che arrivino dei negri a lavorare per conto loro”. Vittorio Feltri choc in chiusura, ieri sera, di ‘Stasera Italia’ su Rete 4. Il direttore di Libero, ospite in diretta con il governatore della Puglia Michele Emiliano, ha infatti ‘picchiato duro’ contro i pugliesi in attesa di un’occupazione.

“E’ una cosa indecente! Non abbiamo lavoro? Lavoriamo la terra. Ma che male c’è – ha continuato -, mica è una vergogna lavorare. Fate lavorare i pugliesi, i campani…lavorino tutti invece di chiamare i poveracci che arrivano dall’Africa!”.

L’uscita di Feltri non è prevedibilmente piaciuta ai pugliesi, che hanno invaso i social con post e commenti di sdegno. Tanti gli insulti, tantissime le richieste di scuse da chi – scrivono – ha “lavorato anche nei campi, sottopagato e sfruttato e si è stancato di esserlo”. “Ci chieda scusa – commentano – perché lei, dall’alto della sua poltrona da direttore non ha nemmeno idea di cosa voglia dire lavorare dieci ore sotto al sole cocente per 20 euro al giorno. E poi, se ci riesce per una volta, si vergogni“.