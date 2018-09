Lavavetri, scatta il sequestro di spazzole e guadagni: il "modello Torino" funziona meglio di divieti e ordinanze

La lotta ai lavavetri è un fiasco, se la fanno i sindaci-sceriffi. A Torino invece si cerca una strada diversa: l’esercito armato di secchio e spazzole ha subito un duro colpo per mano della polizia municipale, che per combattere la “gabella al semaforo” imposta soprattutto alle donne ha scelto la via amministrativa, sequestrando i “ferri del mestiere” e i soldi guadagnati durante il turno. Il risultato: 109 “professionisti dei parabrezza” multati da inizio anno e oltre 500 spazzole sequestrate da gennaio ad oggi, ancora accatastate in un magazzino del comando dei vigili in via Bologna.

Le oltre 500 spazzole sequestrate dai vigili ai lavavetri dall’inizio dell’anno

Il ragionamento alla base del “modello Torino” è questo: chiedere l’elemosina offrendosi di ripulire il parabrezza agli incroci non è più un reato da almeno trent’anni, ma è ancora un illecito amministrativo che prevede il sequestro dello strumento di lavoro e di tutto l’incasso. Ed è su questo aspetto che ha fatto leva il reparto operativo speciale della polizia municipale che ha dato il via a una serie di controlli a raffica agli incroci più frequentati. Le spazzole sequestrate sono molte più delle multe, cinque volte tanto, perché più di una volta i lavavetri abusivi si sono ripresentati ai loro semafori per riprendere l’attività e gli agenti del nucleo sono dovuti tornare spesso per far capire loro che la “guerra” era dichiarata e che le pattuglie non si sarebbero accontentate di lanciare un semplice avvertimento. Quanto alle multe, nessuno si illude che verranno pagate: fanno molto più male il sequestro degli attrezzi e soprattutto degli incassi, circa 30 euro a “turno”. I più recidivi sono una coppia che aveva installato la propria attività a un semaforo di corso Regina Margherita. Sono rom – come la maggior parte delle persone identificate dalla municipale – marito e moglie, 36 e 38 anni, e con quest’attività hanno campato per qualche anno. Il braccio di ferro con i vigili è durato qualche mese, le spazzole sequestrate sono state più o meno una decina perché dopo ogni controllo marito e moglie ricompravano l’attrezzatura e tornavano in servizio più o meno sempre allo stesso incrocio tra corso Regina Margherita e corso Lecce o qualche via più in là, verso il centro città. Alla fine si sono dovuti arrendere all’insistenza dei controlli.

Ci sono altre città che hanno cominciato la loro battaglia anni fa e che, almeno in alcune occasioni, l’hanno persa. Firenze, ad esempio, aveva tentato la strada del reato penale, minacciando l’arresto fino a tre mesi per i lavavetri che avessero violato l’ordinanza emessa dall’allora sindaco Leonardo Domenici, pensata per colpire chiunque venisse sorpreso a strofinare parabrezza ai semafori. Era il 2007. Lo stop era arrivato dalla procura a meno di un mese dall’emanazione del provvedimento: il procuratore capo Ubaldo Nannucci aveva chiesto l’archiviazione per tutte le denunce fioccate durante l’estate e suggerito al sindaco di Firenze proprio il metodo adottato oggi dal nucleo operativo speciale della polizia municipale di Torino.

Nel giugno di quest’anno la città di Empoli ha immaginato un nuovo sistema: allontanamento dal semaforo per 48 ore e “daspo urbano” di sei mesi per i recidivi. Anche in questo caso il provvedimento è amministrativo e non penale. La musica cambia nei casi in cui l’attività ai semafori sfoci in un reato: è il caso in cui i lavavetri, un po’ come i parcheggiatori abusivi, costringano gli automobilisti a pagare un dazio per poter ripartire senza il vetro pieno di schiuma. Ma comportamenti simili non sono facili da dimostrare e sono pochissime le vittime che si preoccupano di denunciarli.

Roma aveva tentato, nel 2009 – sindaco Gianni Alemanno – una strada simile a quella fiorentina: un’ordinanza vietava l’attività dei lavavetri fissando a 100 euro la multa per chi non avesse rispettato le regole. Quell’ordinanza e i sei rinnovi successivi avevano portato allo scontro il sindaco con esponenti della Chiesa e con diverse associazioni che consideravano vessatoria la multa, e segnale di intolleranza il provvedimento. Il problema delle multe, tra l’altro, è che difficilmente vengono pagate. Il percorso accidentato delle ordinanze romane è stato sottolineato di recente da un appello alla sindaca Virginia Raggi da parte di alcuni comitati cittadini che denunciano, anzi, l’invasione di lavavetri agli incroci della capitale.