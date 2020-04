Ci sono sirene a cui è molto difficile resistere, nel calcio una di queste si chiama Barcellona di Messi e Piqué e per Lautaro Martinez la tentazione è forte, ma nelle ultime ore qualcosa sembra aver riavvicinato il giocatore argentino a Milano.

Griezmann, Messi, Suarez e Lautaro Martinez: il sogno del Barcellona

Il Camp Nou è stato calcato da giocatori di una classe immensa, da Cruijff a Ronaldo, passando per Romario, Guardiola e poi ancora Henry, Ibrahimovic e per finire col sette volte pallone d’oro Messi. La politica del club catalano è sempre stata quella di arrivare ai risultati divertendo il proprio pubblico, fra i più caldi di Spagna e per questo paragonato ad una tifoseria più sudamericana che europea. Per questi motivi, oltre al talento indiscusso e all’ambientazione avvenuta con successo in Italia, i blaugrana hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez dell’Inter, autore di ben 17 reti e 3 assist in appena 28 incontri fra Champions e Serie A, come si può leggere sul suo profilo di Transfermarkt qui: transfermarkt.it. La tentazione è forte e l’Inter, squadra quotata tra le prime tre per la vittoria dello scudetto assieme a Lazio e Juventus da addetti ai lavori e siti come GallinaScommesse.it, ha vacillato più di una volta, poiché il prezzo dell’argentino è ora molto alto e ciò permetterebbe di rimettere a posto i bilanci e investire in almeno un buon giocatore per reparto, oppure su un singolo campione. Se si considera che l’Inter lo ha prelevato dalla squadra argentina in cui è cresciuto, il Racing Club per “soli” 25 milioni di euro e ora “Toro” ne vale ben 64, si capisce presto che per i nerazzurri l’attenzione del Barcellona rappresenta un’occasione di massimizzare un investimento in poco meno di due anni, un’operazione da dieci in pagella per un’azienda calcistica.

Troppo alta la clausola: il Barcellona fa due passi indietro

Nonostante l’esperto mister Quique Sétien diplomaticamente abbia affermato che fra l’acquisto di Lautaro o quello di Neymar in fin dei conti cambia poco e che l’importante per i blaugrana è la permanenza di Leo Messi, il calciatore attualmente in forza all’Inter di Conte piace alla società catalana, ma convince soprattutto squadra e tifosi e si sa, questo al Camp Nou conta e non poco. Il problema per l’avvicinamento di Lautaro al Barcellona è la clausola che si aggira intorno ai 111 milioni di euro, cifra che la società presieduta da Bartomeu non intenderebbe pagare. I motivi sono diversi, uno fra tutti è il momento di crisi a cui la società blaugrana molto probabilmente dovrà far fronte e su cui mette in guardia tutto l’ambiente Victor Font con una lettera tradotta dallo spagnolo leggibile qui: zon.it. Font, candidato alla presidenza del club catalano, non le ha mandate a dire, affermando che la cattiva gestione del club sta per mostrare le sue “crepe” e che non tarderà ad arrivare una “tempesta” che lo stesso candidato definisce perfetta. Inoltre, Font calca la mano sulle altre situazioni spiacevoli verificatesi quest’anno all’interno della società catalana, non ultima lo scandalo “BarçaGate” fatto emergere dall’emittente radio Cadena Ser.

Insomma, al Barcellona piace Lautaro, il fascino del club blaugrana resta invariato, ma la potenza economica e la solidità di immagine sembrano vacillare negli ultimi mesi e ciò ha già fatto allontanare il calciatore argentino dal Camp Nou. La situazione finanziaria del Barcellona non è delle migliori e l’idea di una contropartita tecnica, si è parlato fra tutti di Vidal e Cucurella, non piace a Conte, quindi la situazione sembra arenata, per ora.