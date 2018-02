Prezzo: EUR 69,99





VALIGETTA GIRADISCHI VINTAGE BLUETOOTH CON FUNZIONE ENCODING

Funzione encoding: registra su giradischi e Bluetooth

Funzione Bluetooth

Funzione riproduzione musicale da USB/SD.

Ingresso USB

Giradischi: 33/45/78

Funzione autostop

Altoparlanti incorporati

Potenza in uscita altoparlanti: 2*1W

Ingresso jack per cuffie 3.5mm

Ingresso: DC 5V-1A

Dimensioni: 350*255*110mm

Giradischi valigia Retro, 3 velocità (33/45/78).

Connettività Bluetooth, SD, USB, RCA, uscita jack da 3,5 mm per auricolari.

Digitizer LP in vinile in MP3. Funzione di Codifica (Vinyl / mp3).

Funzione auto stop al completamento del vinile.

Altoparlanti integrati.