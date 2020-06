BOLOGNA – Vivevano nel centro di accoglienza di via Mattei due degli operai contagiati alla Bartolini. Per questo sedici ospiti della struttura, che hanno avuto contatti con i positivi, sono stati isolati e hanno fatto il tampone. Dalla prossima settimana i controlli dell’Ausl potrebbero estendersi a tutti e duecento gli stranieri che vivono all’interno. Il contagio entra così nella più grande struttura di accoglienza nel territorio, dove molti ospiti lavorano con contratti intermittenti (anche solo di un giorno) nella logistica. I due migranti positivi sono stati trasferiti in hotel mentre gli operatori della struttura sarebbero finora tutti negativi.



Ma le conseguenze del focolaio in zona Roveri non sono finite e l’Ausl valuta adesso la chiusura del centro. Sono 370 le persone testate finora. In tutto i contagiati sono 95: 74 lavoratori e 21 conoscenti e familiari. Gli ammalati con sintomi sono 12, i ricoverati 2. “Siamo in attesa dei risultati dei tamponi eseguiti anche ad amministrativi, autisti e altro personale. Faremo una valutazione del focolaio: se ci sono evidenze epidemiologiche e condizioni specifiche, potrebbe essere una strada da percorrere quella di proporre la sospensione”, dice Paolo Pandolfi, capo del Dipartimento di Sanità pubblica.

Il governatore Stefano Bonaccini dichiara che “grazie ai test sierologici siamo stati noi a scoprire il focolaio”. Ma i sindacati invocano lo stop: “Chiudiamo il sito, i lavoratori sono terrorizzati”, dice Maurizio Lago della Uil. Stessa richiesta da Cgil e Si Cobas, sposata anche dal Movimento 5 Stelle (che ha presentato un’interrogazione parlamentare). Marco Zanazzi, responsabile commerciale di Brt, dice: “Tutto dipende dall’esito dei tamponi, dovremo seguire le indicazioni dell’Ausl. Non sappiamo cosa succederà. Non ci siamo mai fermati, perché siamo diventati un servizio necessario ma l’importante, per noi, è la salute delle persone, che non vogliamo mettere a rischio”. Le prossime ore saranno decisive. Intanto anche l’azienda Fedex registra un caso di positività in un suo sito di Bologna e conferma di aver preso subito “tutte le misure di sicurezza” per limitare il contagio. Per quanto riguarda l’epidemia, Bologna ieri ha avuto 37 casi in più e quasi 100 persone in isolamento, che si ripercuotono sul bollettino regionale: 46 i contagi in Emilia-Romagna, un ricovero in più in terapia intensiva e l’indice Rt che è risalito a 1. Tre i nuovi decessi.