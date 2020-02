Lewis Hamilton, il più grande campione di Formula Uno della sua generazione e Lionel Messi, il più grande calciatore del mondo, hanno vinto il prestigioso Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno), in occasione della 20esima edizione dei Laureus World Sports Awards, che si è tenuta a Berlino. Hamilton, sei volte campione di Formula Uno, e Messi, sei volte FIFA World Player of the Year, erano così allineati in termini di risultati ottenuti nel 2019 che persino la Laureus World Sports Academy, la massima giuria sportiva, non ha saputo scegliere, optando per un pari merito per la prima volta nei 20 anni di storia dei Laureus Awards.

