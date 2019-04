Titolo: Laureato ingegneria elettronica



Azienda: Randstad



Descrizione: Sei un laureato in ingegneria elettronica? Sei interessato alla programazione? Stiamo ricercando per importante… azienda cliente un neo laureato in ingegneria elettronica residente nella provincia di Frosinone o disponibile a trasferirsi…

Luogo: Cassino, Frosinone