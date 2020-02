Titolo: Laureato/a per importante socità di brokeraggio assicurativo



Azienda: ALMAGROUP SRL



Descrizione: business di livello, in ambito nazionale ed internazionale: 1 NEO LAUREATO IN MATERIE DI DIRITTO O ECONOMICO/FINANZIARIE…. Si richiede: Neo laureato/a in materie di diritto o economico/finanziarie residente a Reggio Emilia, presenza e personalità, buona…

Luogo: Reggio Emilia