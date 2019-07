Titolo: LAUREATO/A IN ARCHITETTURA PER UFFICIO TECNICO



Azienda: Gi Group



Descrizione: per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico/impiantistico: 1 LAUREATO IN ARCHITETTURA DA INSERIRE ALL’INTERNO DELL’UFF…

Luogo: Chignolo D’Isola, Bergamo