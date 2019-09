Titolo: LAUREATO/A IN AGRONOMIA O BIOLOGIA PER UFFICIO MARKETING



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: Per importante azienda cliente, siamo alla ricerca di: – 1 LAUREATO/A IN AGRONOMIA O BIOLOGIA PER UFFICIO MARKETING…

Luogo: Cesano Maderno, Monza Brianza