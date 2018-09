Ieri sera durante la terza data di Milano al Forum di Assago Laura Pausini ne ha combinata un’altra delle sue. Laura nazionale mentre stava cantando Frasi a Metà, ha urlato: “Tr*ia“.

Non è la prima volta che durante Frasi a Metà la Pausini sbrocca. Ad Amici la cantante ha rivelato che il brano è dedicato ad una sua ex amica e in trasmissione se ne uscì con un bellissimo: “Ascoltala e vaffanc**o“.

Che il “tr**a” sia dedicato alla sua ex amica?







Comunque tra la fan che l’ha fatta sanguinare, l’incontro con il Ken umano e “tr*ia”, direi che in questo tour Laura Pausini non si è fatta mancare nulla.

Per la terza notte a Milano mi sono sentita la più amata del mondo…grazie. Ci vediamo domani sera, sempre qui, al Forum di Assago!

Ph Rodolfo Magalhães#FattiSentireWorldTour #LauraPausini #Milano pic.twitter.com/vgrd2IKPfO — Laura Pausini (@LauraPausini) 11 settembre 2018

Quando ti guardo rimango senza fiato e mi innamoro sempre di più Milano…grazie! Ci vediamo al forum martedì e mercoledì ❤️#fattisentireworldtour #milano show 2 #soldout Ph Angelo Trani pic.twitter.com/B6OLPGoW2c — Laura Pausini (@LauraPausini) 9 settembre 2018

Comunque… https://t.co/c5guQQZk9l — Enzo Spadafero (@spadafero) 11 settembre 2018

