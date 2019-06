Laura Pausini in pausa: la cantante ha annunciato di volersi fermare alla fine del tour congiunto con l’amico Biagio Antonacci.

Laura Pausini sente il bisogno di fermarsi. La popstar di Solarolo ha sorpreso tutti e, a margine della presentazione del tour congiunto con Biagio Antonacci, aperto il 26 giugno a Bari, ha ammesso di volersi prendere una pausa.

Una notizia che ha spiazzato tutti i suoi fan, ma che ha una sua logica, visti anche gli ultimi episodi della vita privata che l’hanno riguardata, come il duro sfogo sui social per non essere riuscita ad andare a una recita della figlia Paola.

Laura Pausini in pausa: l’annuncio della cantante

L’artista stavolta non ha lasciato spazio ad alcun equivoco: “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo fermare un attimo“. Per almeno due anni, dunque, Laura si prenderà una pausa di riflessione, per ricaricare le batterie e tornare più in forma che mai.

Uno stop necessario e tutto sommato comprensibile, visto che un artista ha bisogno ogni tanto di prendersi del tempo per sé, anche per potersi lasciare ispirare come si deve in vista di nuovi lavori. Siamo sicuri che i fan, seppur malinconicamente, accetteranno la sua scelta senza manifestare dissenso.

Laura Pausini

Album e tour della Pausini

Va d’altronde sottolineato come negli ultimi anni la cantante di E.sta.a.te sia stata molto molto attiva sia per quanto riguarda nuove uscite discografiche, sia per l’organizzazione di tour. Nel 2013 ha lanciato un Greatest Hits per festeggiare il ventennale di carriera, per poi partire per un tour mondiale.

Nel 2015 ha dato alle stampe l’album di inediti Simili, seguito ancora da un tour mondiale. L’anno dopo si è gettata sul mercato con un album natalizio, Laura Xmas, e nel 2018 è tornata con un ennesimo album di inediti, Fatti sentire, con conseguente tour mondiale. Infine, nel 2019 il mega tour negli stadi italiani insieme a Biagio Antonacci. Insomma, due anni di stop se li è meritati tutti!

Di seguito il video di Il coraggio di andare di Laura e Biagio: