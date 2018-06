Laura Pausini, online il video ufficiale di E.STA.A.TE. La cantante torna in scena prima dello storico concerto a Roma, nella magnifica cornice del Circo Massimo.

Cavalca l’onda dell’estate, anzi dell’E.STA.A.TE Laura Pausini, che ha pubblicato il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo estratto dall’album Fatti Sentire.

In totale stile-Pausini non siamo di fronte al classico tormentone estivo, fatto di riff accattivanti e parole tendenzialmente banali. E.STA.A.TE infatti ha sicuramente la carica giusta per imporsi nelle radio e sul web ma nasconde un significato profondo, un confronto a viso aperto con la vita, un invito a prendere in mano le redini di sé stessi, come suggerito dal gioco di parole abilmente inserito nel titolo.

Ecco il video di E.STA.A.TE di Laura Pausini!

Il nuovo album di Laura Pausini: Fatti sentire

Lo scorso sedici marzo Laura Pausini ha pubblicato il suo nuovo album, Fatti sentire, un disco che non rinnega la recente svolta pop dell’artista ma che riscopre sonorità rock veramente interessanti per la musica italiana.

Il singolo Fasi a metà è forse l’esempio più calzante di una Laura Pausini sicuramente più matura come donna e come artista, capace di non tradire il proprio pubblico e di innovare, di andare incontro alle esigenze commerciali, onnipresenti, senza però rinnegare la propria vena artistica.

Le vendite dei dischi e le classifiche degli ascolti hanno decisamente premiato anche questo nuovo progetto della cantante e l’impressione è che anche la risposta del pubblico in occasione dei suoi prossimi concerti sarà degna del nome e della fama di Laura Pausini.

Laura Pausini in concerto a Roma prima del tour mondiale

Tornata alla ribalta in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo ma grande assente in occasione di Pino è, il grande tributo della musica italiana a Pino Daniele, Laura Pausini si prepara a partire per il prossimo tour mondiale che sarà però anticipato da due date a Roma, un doppio appuntamento per scaldare i motori prima del nuovo grande viaggio della cantante italiana.

Dopo l’ultimo tour italiano datato 2016, Laura Pausini si appresta a tornare in scena nella magnifica cornice del Circo Massimo di Roma per due appuntamenti imperdibili.

La cantante andrà in scena il 21 e il 22 luglio per due anteprime dello spettacolo che porterà in giro per il mondo. Una bella soddisfazione per Laura Pausini che, dopo essere stata la prima donna in Italia a esibirsi in uno stadio, sarà anche la prima a esibirsi al Circo Massimo, nel cuore della Città Eterna.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurapausini/