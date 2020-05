Laura Pausini, il raduno del 5 settembre potrebbe essere a rischio: la cantante di Solarolo ne ha parlato sui social chiarendo qual è la situazione al momento.

Quale sarà il futuro del raduno di Laura Pausini il 5 settembre al PalaCattani di Faenza, che però l’occasione dovrebbe diventare il PalaPau? Per ora non ci sono risposte certe, ma la cantante ha voluto fare il punto della situazione chiarendo ai fan che effettivamente anche il loro incontro speciale è a rischio.

Come tanti altri momenti di festa e assembramento, infatti, non è sicuro che il raduno possa tenersi nel mese di settembre, a così poca distanza temporale dallo scoppio della crisi Coronavirus.

Raduno Laura Pausini: la cantante spiega la situazione su Instagram

Ha utilizzato i social ancora una volta la Pausini per informare i fan sulle ultime novità riguardanti il raduno del 5 settembre. Mai come in questo momento infatti l’attesissimo evento sembra a rischio.

Spiega la cantante: “In merito all’annuncio previsto oggi, riguardante come ogni mese la nostra festa del fanclub, siamo in attesa di sapere se sarà possibile il 5 settembre riunirsi tutti insieme per festeggiare il nostro venticinquesimo anniversario. Restiamo in attesa del prossimo decreto per aggiornarvi sul rinvio o meno della festa. Speriamo di poterci rivolgere a voi presto e con buone notizie per tutti… e tenete d’occhio le stories nei prossimi giorni per scegliere le altre canzoni del concerto!“.

Di seguito il suo post:

Laura Pausini: le canzoni del raduno

Negli scorsi mesi la cantante ha proseguito nell’organizzazione del suo raduno, un momento speciale che dovrebbe servire per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera con tanti dei suoi fan.

Non a caso aveva già fatto scegliere ai propri sostenitori alcune canzoni da inserire nella scaletta dell’evento, e tra i suoi tanti brani erano stati scelti Siamo noi, Amori infiniti e Simili.

La speranza è che nelle prossime settimane possano arrivare buone notizie e che il raduno si possa fare. Diventerebbe di certo una sorta di simbolo della rinascita del mondo dello spettacolo nel nostro paese dopo il Coronavirus.