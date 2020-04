View this post on Instagram

Stasera su @rai1official ci sarà la replica di #StaseraLaura – Ho Creduto In Un Sogno. È stato il mio primo show tv e per me è stata una serata indimenticabile… insieme a tanti ospiti amici: @therealbaudo36, @biagioantonacci, @claudiobaglioniofficial, @paolacortellesireal, @rafriefoli, @fiorellamannoia, @mengonimarcoofficial, @real_brown, @lapinadeejay, @elleapostrofoaura, @noemiofficial, @paolaturci, @syriaofficial, @damalikessa. Teniamoci compagnia! ci vediamo in prima serata su Rai 1! #iorestoacasa Esta noche @Rai1official retransmitirá #StaseraLaura – He Creído En Un Sueño. Fue mi primer show en televisión, una noche inolvidable, junto a muchos amigos. ¡Hagámonos compañía! ¡Nos vemos hoy a las 21 h en Rai 1! #YoMeQuedoEnCasa Tonight @rai1official will broadcast again #StaseraLaura – Ho Creduto In Un Sogno. It was my very first show, an unforgettable night together with many artists and friends. Let’s keep company together tonight at 9 PM (Italian hour) on Rai 1! #StayHome Esta noite, em @Rai1official será retransmitida #StaseraLaura- Eu acreditei em um sonho. Foi meu primeiro programa na TV, uma noite inesquecível, junto com muitos amigos. Vamos nos fazer companhia! Vejo vocês hoje a noite às 21h (italia) no Rai 1! #EuFicoEmCasa Ce soir, sur @Rai1official, il y aura la rediffusion de #StaseraLaura – Ho Creduto In Un Sogno . C’était ma première émission de télévision et pour moi ce fut une soirée inoubliable, avec de nombreux invités et amis! On se tient compagnie ! Rendez-vous ce soir à 21h (Italia) sur Rai 1 ! #jerestechezmoi