Dopo il tour congiunto, Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno annunciato una sorpresa per i fan: ecco di cosa potrebbe trattarsi.

L’avventura che ha unito Laura Pausini e Biagio Antonacci è stata straordinaria. E potrebbe non essere finita. A un mese dalla conclusione del tour congiunto, infatti, la cantante di Solarolo ha annunciato l’arrivo di una sorpresa per tutti i loro fan…

Di cosa si tratta? Proviamo a scoprirlo insieme.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: una sorpresa per i fan

Quando la loro collaborazione sembrava finita per far spazio alle rispettive carriere individuali, Laura ha riacceso le speranze attraverso un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi:

La sorpresa cui fa riferimento Laura non sarà certamente un album. I due avevano infatti già dichiarato di voler incidere un disco insieme. Tuttavia, non è detto che non ci sia spazio per una terza canzone che li veda contemporaneamente protagonisti, dopo il successo di In questa nostra casa nuova e Il coraggio di andare.

I progetti di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Va detto che comunque i due stanno portando avanti anche i rispettivi progetti. Biagio in particolare è tornato a lavorare sul prossimo album di inediti, in cui sarà inserito con tutta probabilità anche il singolo In questa nostra casa nuova.

Per quanto riguarda Laura, già qualche mese fa aveva annunciato una lunga pausa dalla musica. Ma pausa non vuol dire rimanere completamente ferma, e infatti ha dichiarato negli scorsi giorni che la sua non sarà una lunga vacanza, bensì un periodo di riposo nel quale lavorerà su nuova musica, probabilmente insieme al suo compagno Paolo Carta, chitarrista e autore di grande talento.

Insomma, di belle notizie per i fan dei due artisti che ne saranno non poche nei prossimi tempi. Non resta che aspettare circa una settimana per scoprire la prima.