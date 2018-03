Laura Pausini partirà per un grande tour mondiale in tutta Europa negli Stati Uniti e in America Latina.

Le date nei palazzetti:

8 settembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 settembre Rimini, RDS Stadium

19 settembre Verona, Arena

25 settembre Eboli, Pala Sele

28 settembre Acireale, Pal’Art Hotel

1 ottobre Bari, Palaflorio

6 ottobre Firenze, Mandela Forum

9 ottobre Padova, Kioene Arena

13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 ottobre Torino, Pala Alpitour

Il 16 marzo 2018 esce in tutto il mondo Fatti Sentire, il tredicesimo album di inediti di Laura Pausini.

A più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas registrato con la grande orchestra di Patrick Williams, Fatti Sentire esce in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo.

Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

Anticipato da Non è detto uscito lo scorso 26 gennaio (10 milioni di view) e presentato in anteprima mondiale a Sanremo 68°, Fatti Sentire sarà pubblicato per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola.

Le date estere:

20 ottobre Parigi, Le Zenith

21 ottobre Bruxelles, Forest National

23 ottobre Stoccarda, Porsche Arena

24 ottobre Zurigo, Hallenstadion