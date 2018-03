E’ già boom di vendite per il FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 di Laura Pausini. Vista la grande richiesta, si aggiungono altri cinque nuovi appuntamenti.

Le nuove date:

11 settembre Milano (Mi), Mediolanum Forum

21 settembre Verona, Arena

29 settembre Acireale, Pal’Art Hotel

2 ottobre Bari, Palaflorio

27 ottobre Torino, PalaAlpitour

La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana.

A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina.

A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei.

Le altre date nei palazzetti:

8 e 9 settembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 settembre Rimini, RDS Stadium

19 settembre Verona, Arena

25 settembre Eboli, Pala Sele

28 settembre Acireale, Pal’Art Hotel

1 ottobre Bari, Palaflorio

6 ottobre Firenze, Mandela Forum

9 ottobre Padova, Kioene Arena

13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 ottobre Torino, Pala Alpitour

Le date estere:

20 ottobre Parigi, Le Zenith

21 ottobre Bruxelles, Forest National

23 ottobre Stoccarda, Porsche Arena

24 ottobre Zurigo, Hallenstadion