Serata movimentata in quel di Como dove – in un noto ristorante – si sono ritrovati a cena in due tavoli diversi Francesco Facchinetti con la moglie e Laura Cremaschi, la Donna Portafortuna di Avanti Un Altro di Paolo Bonolis.

Nel racconto della Cremaschi, lei si trovava a cena con amici e quando ha visto Facchinetti è andata insieme a loro a chiedergli una foto ricordo. Foto che secondo Laura sarebbe venuta male. Per questo motivo al termine della cena è tornata da sola al tavolo di Francesco per chiedergli un’altra foto ed è qua che Wilma Faissol, la moglie di Facchinetti, si è arrabbiata.

“E’ successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, sono in un ristorante in provincia di Como dove c’era anche lui con la moglie. Io ero con degli amici a cena. Gli abbiamo chiesto una foto, in tre, ma non sono uscita bene, così gli ho richiesto se potevamo fare un selfie. Gli ho dato il telefono, stavamo facendo il selfie ed è arrivata la moglie ed ha iniziato ad inveire, ha preso un bicchiere e me lo ha tirato addosso, guardate! Mi sono scansata per fortuna, ma mi sono spaventata tantissimo. Sono sotto choc. Tutto questo per un selfie”.