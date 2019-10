Ieri a Detto Fatto tra gli ospiti c’era anche Laura Chiatti. Bianca Guaccero ha ricordato all’attrice di quando ha detto che lei faceva l’amore due volte al giorno.

“’Faccio l’amore due volte al giorno’. Chi l’ha detto? Laura questa cosa l’hai dichiarata tu, quando ancora non eri legata a Marco Bocci. Questa è proprio un tua dichiarazione di qualche tempo fa, questa è la verità”.

Laura Chiatti un po’ imbarazzata ha spiegato che era una battuta. L’ospite di Detto Fatto ha anche aggiunto di aver detto che consumava più di due volte al giorno. Laura ha poi specificato che adesso che è mamma di due bambini gli ‘incontri con ‘Marco’ sono circa 2 a settimana.

Che sia una, due o tre, posso solo dire una cosa a Laura Chiatti…



