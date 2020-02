Lo sognava da anni, ha detto. L’attrice premio Oscar Emma Thompson e suo marito Greg Wise sono a tutti gli effetti cittadini di Venezia. Oggi infatti si sono presentati oggi agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di Mestre per registrare la propria residenza nel Comune di Venezia. I due attori britannici hanno firmato i documenti alla presenza dell’assessore comunale alla Coesione Sociale, Simone Venturini, che ha fatto loro dono di un Leone di San Marco. Thompson e Wise sono sposati dal 2003 e hanno una figlia, Gaia Romily Wise.

Thompson e Wise hanno ringraziato gli operatori degli uffici e l’assessore per la calorosa accoglienza e per il dono ricevuto. Emma Thompson, in particolare, ha affermato che essere diventata cittadina residente di Venezia rappresenta la realizzazione di un sogno che custodiva da anni. Come primo atto da veneziani, i due attori hanno subito condiviso la campagna #EnjoyRespectVenezia e hanno girato un video, in italiano, in cui ribadiscono il loro amore per il capoluogo, sottolinando l’importanza di tutelare quella che loro stessi hanno definito “la città più bella del mondo”.

“Hanno acquistato in centro storico, non una ‘seconda casa’, e hanno voluto essere cittadini residenti per venire a vivere a Venezia”, spiega Venturini. “Ho dato loro il benvenuto – ha proseguito Venturini – a nome anche del sindaco Brugnaro. Lei era molto contenta e ha detto che ama molto Venezia; entrambi sono una coppia solare. Mi hanno detto che stanno frequentando corsi di italiano, e li aspettiamo a Ca’ Farsetti”, ha concluso.





