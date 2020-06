Si chiama Attilio Fontana, come il presidente della Regione Lombardia, e negli ultimi mesi gli è capitato di tutto, per via di un account Instagram che viene confuso con quello del suo omonimo. “Mi arrivano insulti e polemiche politiche ma anche complimenti e cose surreali, come in questi giorni quando sono stato ‘taggato’ in un post di sedicenti ‘bimbe di Attilio Fontana‘, sorta di fan club con la foto del presidente circondata di cuoricini. Non ho resistito e le ho prese in giro su Instagram: anche perché se sei davvero fan o sostenitore, è mai possibile che non controlli se stai taggando il Fontana giusto? Succede spesso che si confondano e, con l’emergenza sanitaria e l’esposizione del Fontana politico, questa omonimia è diventata una specie di incubo”, confessa all’Adnkronos l’attore di tante fiction, conosciuto anche per la sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show‘ su Rai1 e a ‘Pequeños gigantes‘ su Canale 5 e per la sua attività teatrale, tra monologhi, prosa e musical.

Fonte