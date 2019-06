La ricerca sull’efficienza cerebrale

DOPO gli ‘anta l’esercizio fisico mette il turbo al cervello degli uomini che vedono migliorare le loro funzioni cognitive in misura maggiore rispetto a quanto accade nelle donne. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology e condotto dalla York University e dalla McGill University. In particolare, negli uomini che si allenano con costanza si è visto un miglioramento della loro capacità di concentrazione, di attenzione e anche di gestione del tempo.



Lo studio si è concentrato su 49 uomini e donne di 67 anni e oltre dei quali sono stati registrati dati come sesso, peso e frequenza cardiaca a riposo che i ricercatori hanno poi utilizzato per calcolare la loro idoneità cardiorespiratoria. Al termine, i ricercatori si sono resi conto che l’attività fisica era associata ad un miglioramento dell’efficienza cerebrale ma solo negli uomini. “I nostri risultati – concludono i ricercatori – sottolineano l’importanza di considerare il sesso come un fattore di cui tenere conto nello studio delle associazioni tra esercizio e salute del cervello nell’età adulta”.



La funzione terapeutica dell’attività fisica



L’impatto che l’esercizio fisico può avere sugli anziani è al centro dell’interesse di molti ricercatori che stanno cercando di far emergere il suo ruolo potenzialmente terapeutico. Per esempio, un altro studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato dalla University of Western Australia e dal Baker Institute di Melbourne ha scoperto che negli anziani che sono in sovrappeso o obesi un allenamento mattutino riesce a ridurre l’impatto negativo sul flusso ematico cerebrale dovuto alla sedentarietà. La circolazione del sangue a livello cerebrale è fondamentale per mantenere in buona salute il cervello.



L’attività fisica al mattino riduce i danni della sedentarietà



Nello studio, anch’esso pubblicato sul Journal of Applied Physiology, un gruppo di 12 uomini e donne di età compresa tra 55 e 80 anni sono stati esaminati nel corso di tre sessioni di laboratorio. La prima prevedeva che rimanessero seduti ininterrottamente per otto ore, mentre la seconda prevedeva che stessero seduti un’ora prima di fare 30 minuti di camminata moderata sul tapis roulant, poi altre 6,5 ore di seduta ininterrotta. Infine, nella terza sessione stavano seduti per un’ora, poi effettuavano 30 minuti di camminata ad intensità moderata sul tapis roulant a e poi ancora seduti per altre 6,5 ore ma interrotte da tre minuti di camminata ad intensità moderata ogni 30 minuti. “Quello che abbiamo scoperto è stato che quando gli anziani restavano seduti ininterrottamente, si verificava un declino del flusso sanguigno cerebrale nell’arco di otto ore”, ha detto Michael Wheeler della University of Western Australia. “Quando invece i partecipanti eseguivano una sessione mattutina di esercizio con o senza pause sedentarie, il flusso sanguigno cerebrale migliorava nel pomeriggio, diverse ore dopo l’esercizio”.



Tutti i benefici dello sport per i senior



“Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all’età avanzata – afferma Francesco Falez, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi, sono direttamente correlate ad un’attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c’è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva”. Migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l’evoluzione di patologie degenerative quali l’artrosi.



Le attività fisiche più indicate per gli over 60



Lo sport va bene ma bisogna saper scegliere la disciplina più adatta al proprio fisico ed anche al livello di allenamento. “Nella fase più anziana – prosegue il presidente della Siot – sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e ilPilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia”. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l’elasticità muscolare dell’anziano, con conseguente miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo”.