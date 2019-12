– Praticare attività fisica nel tempo libero, in linea con quanto raccomandato dalle linee guida internazionali, riduce il rischio di ammalarsi di almeno sette tipi di tumore, tra cui quello del colon e del seno. E’ la conclusione di una revisione di nove studi condotti su 750.000 persone, pubblicata dal National Cancer Institute americano sul Journal of Clinical Oncology.

Secondo le linee guida bisognerebbe praticare tra le 2,5 e 5 ore a settimana di attività fisica a livello moderato, o 1,25-2,5 ore settimanali in modo intenso. In questo caso sono stati analizzati i dati autoriportati da vari gruppi di volontari sull’attività fisica praticata e l’incidenza del cancro, osservando la relazione con 15 tipi di tumore.

In questo modo si è visto che chi si muoveva secondo quanto raccomandato, aveva minor rischio di avere un cancro del colon (per gli uomini dall’8% al 14% a seconda delle ore praticate), del seno (6%-10%), endometrio (10%-18%), rene (11%-17%), mieloma (14%-19%), fegato (18%-27%) e linfoma non-Hodgkin (11%-18% nelle donne). “Le linee guida sull’attività fisica sono state basate in gran parte sul loro impatto diretto sulle malattie croniche, come quelle cardiovascolari e il diabete – commenta Alpa Patel, uno dei ricercatori – Questi dati dimostrano che sono importanti anche per la prevenzione del cancro”.