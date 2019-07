DI RISO, di soia, di mandorla. Non importa la provenienza: il latte vegetale trova sempre più spazio nella dispensa degli italiani, e a farne le spese sono latte e latticini tradizionali. Considerati da molti un nemico della salute e della linea per l’alto contenuto di grassi, e invece fondamentali, nelle giuste dosi, per una corretta alimentazione. E capaci di contrastare l’insorgere di molte malattie croniche, sia nell’infanzia, che nell’età adulta. È quanto emerge da un numero speciale della rivista Advances in Nutrition dedicato al rapporto tra latte e derivati e salute, che raccoglie diverse metanalisi realizzate da un team di ricerca internazionale e sponsorizzate dall’Organización Interprofesional Láctea, associazione di settore del comparto latteo-caseario spagnolo.

Latte e latticini – si legge nell’introduzione allo speciale – si sono guadagnati negli ultimi decenni una brutta nomea, ma rimangono a tutt’oggi una fonte alimentare importante per moltissimi nutrienti essenziali: proteine, magnesio, fosforo, zinco, selenio, vitamina A e B-12. E rappresentano la principale fonte di calcio nella dieta dei paesi occidentali. Per questo motivo, molte linee guida internazionali raccomandano un consumo di giornaliero di circa 2 porzioni, preferendo dove possibile latticini poveri o privi di grassi e colesterolo, come yogurt o formaggi magri. Ma a guardare le tendenze globali, il loro consumo sembra in calo un po’ ovunque. Sulla spinta – scrivono i ricercatori – di un crescente scetticismo tra i consumatori, e di alcuni studi che hanno iniziato a metterne in dubbio i potenziali effetti benefici per la salute.



I ricercatori coordinati da Ángel Gil, dell’Università di Granata, e Rosa Ortega, dell’Università Complutense di Madrid, hanno quindi deciso di studiare l’effetto di latte e latticini nella prevenzione delle principali malattie croniche realizzando una serie di metanalisi: studi pensati per pesare i dati scientifici emersi dalle ricerche precedenti sul tema. E i loro risultati confermerebbero l’importanza che rivestono questi alimenti per la nostra salute. Concentrandoci sulla popolazione adulta, il consumo di latte e latticini sarebbe infatti associato a un minor rischio di soffrire di coronaropatie e infarto, e più in generale, sembrerebbe avere un effetto protettivo (seppur lieve) nei confronti delle patologie cardiovascolari. Latte e latticini poveri di grassi aiutano inoltre a ridurre il rischio di sviluppare la sindrome metabolica e il diabete di tipo 2. E un consumo moderato è collegato a una minore incidenza di tumori del colon-retto e della vescica.

Guardando alle fasi più critiche dello sviluppo, latte e latticini confermano un ruolo di primo piano per la salute. Il consumo moderato in gravidanza ha infatti un effetto positivo sul peso del nascituro, sull’altezza, sul sano sviluppo delle ossa. Negli anziani riduce il rischio di fragilità ossea e sarcopenia (la riduzione patologica della massa muscolare). Risultati piuttosto netti, che puntano a sfatare la cattiva reputazione di latte e derivati, riconfermandone il ruolo importante (nelle giuste dosi) per l’alimentazione umana. Tra i limiti dello studio va senz’altro citato il coinvolgimento dell’associazione di produttori di latte e latticini spagnola, un particolare che potrebbe aver influenzato (anche inconsciamente) l’obbiettività dei ricercatori. Ad ogni modo, tutte le principali linee guida internazionali consigliano un consumo moderato di latte e latticini. E quindi ricordarsi di aggiungere un po’ di latte, yogurt e latticini magri alla propria dieta non può che essere una buona idea.

