DIMENTICATE l’idea che i latticini possano nuocere alla salute cardiovascolare. Secondo un nuovo studio – condotta a livello globale su oltre 136.000 persone in 21 paesi – pubblicato su The Lancet, infatti, basterebbero tre porzioni al giorno di formaggi non magri per ridurre il rischio di mortalità e patologie cardiovascolari.

A cosa corrisponde una porzione di latticini? Grosso modo a un bicchiere di latte, un vasetto grande di yogurt, una fetta di formaggio (15 grammi) o a un cucchiaino da tè di burro (circa 5 grammi).

Il campione, seguito per un tempo medio di 9 anni e sottoposto all’inizio dello studio a dettagliati questionari sulla propria alimentazione, è stato suddiviso in 4 categorie in base al consumo giornaliero di latticini: il gruppo che non mangiava mai latticini (28.674 persone), il gruppo che ne mangiava meno di una porzione al giorno (55.651 persone), quello che ne consumava 1-2 porzioni al giorno (24.423 persone), e un gruppo, invece, che ne mangiava oltre 2 porzioni al giorno (27.636 persone). Gli epidemiologi hanno registrato tutti i decessi e le cause di morte avvenuti nel periodo di monitoraggio. Risultato?

Rispetto a chi non mangiava per niente latticini, il gruppo a più alto consumo (una media di 3,2 porzioni al giorno) presentava tassi inferiori di mortalità per tutte le cause (3,4% vs 5,6%), per le cause non-cardiovascolari (2,5% vs 4%) e anche per le malattie cardiovascolari (0,9% vs 1,6%).

“I nostri risultati sostengono l’idea che il consumo di latticini possa proteggere da morte e patologie cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito dove, attualmente, il consumo di questi alimenti è ben più limitato rispetto a Nord America ed Europa”, afferma Mahshid Dehghan della McMaster University in Canada, autore principale del lavoro.