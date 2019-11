Primo storico punto per l’Atalanta in Champions League. Dopo 3 sconfitte la squadra di Gasperini ferma sull’1-1 i campioni di Inghilterra del Manchester City a San Siro. Al gol dei ‘citizens’ al 7′ con Sterling replica al 49′ Pasalic. I nerazzurri hanno la grande chance di fare bottino pieno con il City in inferiorità numerica negli ultimi 10′ di gioco per l’espulsione del portiere Bravo (che aveva rilevato l’infortunato Ederson a inizio ripresa), al suo posto tra i pali il difensore Walker. Con il 3-3 della Dinamo Zagabria sullo Shakhtar Donetsk il Manchester City sale a 10 punti nel girone C, a 5 Dinamo e Shakhtar, chiude a 1 l’Atalanta.

Fonte