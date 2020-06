“Non gioco più, (non) me ne vado”, canterebbe Mina pensando a Robben e ai suoi fratelli, quei calciatori che, dopo aver annunciato il ritiro, sono tornati sui propri passi e hanno deciso di continuare a rincorrere il pallone. Quello del 36enne olandese, che a meno di un anno (era il 4 luglio 2019) dall’annuncio dell’addio al calcio giocato ha scelto di firmare un nuovo contratto con il Groningen, club in cui è cresciuto, è solo l’ultimo di una lunga serie di ripensamenti.

Che per uno sportivo sia difficile e spesso traumatico abbandonare l’attività lo dimostrano esempi eccellenti in tutte le discipline: da Niki Lauda a Bjorn Borg, da Michael Jordan (la cui docu-serie “The last dance” pare aver ispirato Robben a tornare a mettersi in gioco) a Floyd Mayweather jr., da Michael Schumacher a Michael Phelps.

Marc Overmars

Il ritorno in campo di Robben richiama alla mente quello di un’altra eccellente ala olandese, Marc Overmars: dopo il ritiro nel 2004 ad appena 31 anni, causato da un ginocchio che non gli dava pace, l’ex Ajax, Arsenal e Barcellona ci riprovò nel 2008 tornando in Eredivisie, al Go Ahead. Un’esperienza durata appena una stagione, sempre a causa dei noti problemi fisici. E come dimenticare l’olandese più forte e famoso di tutti i tempi? Nel 1978, Johann Cruyff lasciò il Barcellona e il calcio giocato a 31 anni. Ma una serie di investimenti che si rivelarono disastrosi, tra cui un allevamento di maiali, lo convinse a tornare a indossare l’iconica maglia numero 14, ripartendo dall’America (Los Angeles Aztecs) e rientrando poi in Europa (Levante, Ajax e Feyenoord). “Il calcio era l’unico talento che possedevo: abbandonarlo a 31 anni era stato un grande sbaglio”, spiegò poi Cruyff.

Probabilmente più il fascino dei soldi che quello della nascente Super League indiana spinse, tra il 2014 e il 2015, Roberto Carlos, Freddie Ljungberg, Robert Pires, John Arne Riise e Marco Materazzi a rimettersi in gioco dopo aver dato l’addio. Di quella Compagnia delle Indie faceva parte anche Alessandro Del Piero, la cui ultima esperienza in campo fu con il Delhi Dynamos a 40 anni. Oggi Pinturicchio si divide tra Los Angeles e l’Italia, alternando la carriera di imprenditore a quella di opinionista per Sky, ma ufficialmente non ha mai annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.





Motivi di cuore spinsero invece Paul Scholes e Jens Lehmann a tornare dopo aver dato l’addio alle scene: il centrocampista inglese, pupillo di sir Alex Ferguson, dopo la finale di Champions 2011 persa dal Manchester United contro il Barcellona aveva lasciato a 36 anni, ma dopo appena sei mesi rieccolo a Old Trafford, a causa della lunga serie di infortuni che avevano ridotto all’osso il centrocampo dei Red Devils. Simile la traiettoria del portiere tedesco, che dopo aver appeso scarpette e guanti al chiodo nel 2010 a 40 anni venne richiamato da Arsene Wenger, alle prese con una vera e propria emergenza portieri: con Szczesny, Fabianski e Mannone infortunati, l’unico numero 1 a disposizione era rimasto Almunia e per questo Lehmann tornò per tre mesi ai Gunners, dove aveva già giocato per cinque stagioni, diventando il più anziano a giocare nell’Arsenal in Premier League.

Juan Sebastian Veron

E parlando di ritiri mancati, non si può non citare Juan Sebastian Veron, protagonista di una vera e propria telenovela: rientrato in Argentina e all’Estudiantes dopo dieci anni in Europa, l’ex Samp, Parma, Lazio e Inter annunciò nel 2011 il suo stop al termine del campionato di Apertura, salvo cambiare idea e decidere di continuare anche per il successivo Clausura. Nel dicembre 2012, dopo essere diventato direttore sportivo della sua squadra del cuore, la Bruja continuò a giocare per i dilettanti del Coronel Brandsen. Nel 2013 tornò al professionismo, per un’altra stagione da centrocampista dell’Estudiantes, di cui divenne anche presidente l’anno seguente. Sembrava finita col calcio giocato, ma nel 2016, a 41 anni e dopo due stagioni di fermo, Veron annunciò di aver firmato con i dilettanti dell’Estrella Club de Berisso. Ma la vera sorpresa, qualche mese dopo, fu il ritorno da calciatore all’Estudiantes: curioso immaginare la Bruja che firma il contratto sia nelle vesti di datore di lavoro che di dipendente. L’ennesima avventura con il “Pincha” permise al centrocampista di diventare il calciatore più anziano a giocare un match di Coppa Libertadores. Alla scadenza del contratto da calciatore, Veron si ricandidò alla presidenza dell’Estudiantes, vincendo ancora le elezioni e dedicandosi interamente alla carriera dirigenziale. Almeno fino al prossimo colpo di scena.







