Lasciateci la fascia di Davide, petizione per Astori

(Fotogramma)

“Capiamo il bisogno di unificazione della Lega, ma Firenze ha e avrà sempre bisogno di Davide, lasciateci indossare la sua fascia in campo ad ogni battaglia!”. Tifosi della Fiorentina contro la Lega Serie A, in nome di capitan Davide Astori. I supporter viola hanno infatti dato vita a una petizione online, firmata finora da circa 600 persone, contro la regola varata dalla Lega che stabilisce di uniformare le fasce da capitano. Regola che, se applicata, comporterebbe una sanzione per ogni partita giocata con la fascia – ora indossata dal capitano German Pezzella – dedicata al difensore scomparso improvvisamente la notte del 4 marzo scorso, a soli 31 anni.