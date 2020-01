Un percorso “immersivo ed esperienziale” tra installazioni, video e documenti, per fare conoscere Chiara Fumai al grande pubblico attraverso un allestimento coinvolgente, scandito dalle ricostruzioni di alcuni suoi particolari ambienti performativi. E una grande festa, nel giorno del suo compleanno, sabato 22 febbraio.

L’omaggio a Chiara Fumai non si farà aspettare ancora a lungo: dopo mesi di impegno e tribolazioni, la mostra dedicata al talento femminista e anarchico dell’artista barese arricchirà il teatro Margherita dal 6 febbraio a fine marzo, prima di passare il testimone al Bif&st. Per Chiara sarà solo una tappa del suo speciale viaggio: in primavera sarà la città di Ginevra a ricordarla, attraverso una grande retrospettiva che diventerà itinerante.

A Palazzo di città le bocche sono cucite su date e dettagli della mostra in fase di allestimento nel foyer del teatro Margherita – curata dalla critica d’arte Antonella Marino – che sarà presentata alla vigilia dell’inaugurazione da Comune, Regione e Teatro pubblico pugliese.

A tagliare il nastro dell’atteso omaggio a Chiara, scomparsa in un afoso pomeriggio d’agosto del 2017 a soli 39 anni, sarà la sua mamma, Liliana Chiari, anima dell’associazione ‘The church of Chiara Fumai’, nata per continuare a diffondere i valori del “femminismo radicale e della cultura queer”, che hanno ispirato la vita e l’arte della performer.





Fonte