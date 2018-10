È

RECUPERARE una forma d’arte del passato come quella della calligrafia antica per attenuare le difficoltà dei bambini con dislessia e disgrafia, due disturbi specifici dell’apprendimento legati alla lettura e alla scrittura.questo l’obiettivo del progetto “Scriptura Terapeutica”, ideato dall’associazione culturale Scriptorium Foroiuliense per i più piccoli e presentato in questi giorni a Montecitorio.

• PERCHÉ PROPRIO LA CALLIGRAFIA ANTICA

“La scrittura medievale è fatta di linee discontinue e di piccoli segmenti, che sono più facili da memorizzare. Quest’attività – spiega Roberto Giurano, direttore dello Scriptorium Foroiuliense – può aiutare a migliorare la connessione fra la mente e il sistema mano-braccio, rendendo più fluido il movimento”. Benefici che l’associazione ha già riscontrato negli ultimi anni su alcune persone: “Da qui l’idea di elaborare, con un team di medici, logopedisti, psicologi e maestri amanuensi e con il coinvolgimento di enti ospedalieri e università, una ricerca che porti alla creazione di un metodo certificato, che sarà poi messo al servizio di tutti”. Sì, perché il progetto mira proprio a questo, a fare della scrittura medievale uno strumento d’ausilio per questi bambini.



• IL PROGETTO

Il progetto “Scriptura Terapeutica” verrà avviato già a partire da questo mese nella sede dello Scriptorium a San Daniele del Friuli e sarà rivolto inizialmente a 20 bambini di circa 10 anni di età. “Poi ne includeremo altri e formeremo le classi, partendo all’inizio dalla scrittura antica del classico alfabeto per poi arrivare ad attività più complesse, di legatura delle lettere, mediante la scrittura medievale di intere frasi”, continua Giurano, che aggiunge: “Lo scopo del progetto, dopo l’elaborazione dei dati ottenuti durante lo studio, sarà quello di brevettare questa ricerca per metterla a disposizione di altre scuole, di altri enti, e arrivare all’ultimo step che sarà quello di formare il tecnico del segno. Se ci pensiamo bene già da tempo sentiamo parlare di tecnico del suono o tecnico della vista, del segno ancora no”. Questa nuova figura, spiega Giurano, sarà quella che attuerà questa ricerca, sarà un medico che farà prevalentemente attività ambulatoriale e diagnosi insieme agli altri professionisti che partecipano a quest’iniziativa.

• L’ASSOCIAZIONE

Questo rivolto ai bambini con disturbi specifici dell’apprendimento non è l’unico progetto che ridà vita all’arte antica: l’associazione Scriptorium Foroiuliense, insieme al Consorzio Operativo Salute Mentale di Udine (Cosm), ha appena presentato il progetto “Rescripta Libera”, rivolto invece alla popolazione carceraria. “Sarà un laboratorio di legatoria artigianale e artistica – spiega Michela Vogrig, presidente Consorzio Cosm – che offrirà ai detenuti un’opportunità di riscatto, di inclusione sociale e qualificazione professionale”.