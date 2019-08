Maradona: “Sei sempre stato un toro, ci mancherai”

– Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 62 anni, dopo aver combattuto contro una grave forma degenerativa del morbo di Alzheimer, José Luis Brown, il difensore argentino vincitore della Coppa del mondo con l’Albiceleste nel Mondiale disputato in Messico nel 1986. Fu proprio Brown ad aprire le marcature nella finalissima vinta 3-2 dall’Argentina di Diego Armando Maradona contro la Germania. Il ‘Tata’ in carriera ha vestito prima la maglia dell’Estudiantes, giocando successivamente con Atletico Nacional, Boca Juniors, Deportivo Espanol, Brest, Real Murcia e Racing Club. Come allenatore ha guidato per una stagione l’Atletico de Rafaela, nel dicembre del 2007; per lui anche una esperienza da tecnico dell’Argentina Under 17, e da vice di Sergio Batista ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

Tra i tanti messaggi d’affetto spicca quello del Pibe de Oro, che attraverso i propri canali social ha voluto ricordare l’amico e compagno di Nazionale. “Voglio salutare la famiglia del Tata José Luis Brown. Sei venuto a trovarmi a Dubai, con tuo figlio, e mi hai detto cosa ti stava succedendo. Io ancora non ci posso credere, perché sei sempre stato un toro. Ci mancherai molto, tata. Non sai quanto mi dispiace, fratello. Quelli che hanno goduto della tua amicizia, non ti dimenticheranno mai. Hai fatto un gol alla finale di un mondiale, hai giocato con la spalla rotta e hai saputo quanto pesa la coppa del mondo. Riposa in pace”, ha scritto Maradona su Facebook accompagnando le sue parole con il video di quella finale vinta all’Albiceleste in Messico e la rete del roccioso difensore.