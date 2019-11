Erano mesi che non aprivo le Instagram Stories di Lara Zorzetto di Temptation Island, ma quando mi è stata segnalata la sua uscita sui disturbi alimentari non ho potuto farne a meno.

A domanda diretta “Hai mai sofferto di disturbi alimentari?” la Zorzetto ha infatti risposto affermativamente, ma è bastata una rapida lettura per notare che in realtà aveva capito fischi per fiaschi.



“Uff tesoro, sai quante? Ho svariate intolleranze, sia a livello di cibo, dove da piccola ho sofferto parecchio; e devo stare attenta… sia con problemi su quello che utilizzo sulla mia pelle… spero tu non ne abbia. Io quando infatti vi parlo ad esempio di creme sono sincera quando vi do consigli proprio perché in primis io non posso giocare e devo stare attenta e così anche sul raccontarvi cosa io mangio.”

Laha infatti scambiato i disturbi alimentari come anoressia o bulimia con le intolleranze, buttandoci dentro anche alcune allergie cutanee che le verrebbero da determinate creme.

Anche se il meglio di sé lo ha dato alla domanda “Quanti tè posso bere al giorno?” perché io – nonostante abbia letto la sua risposta svariate volte – non l’ho proprio capita.

Chiamatemi Olga Fernando a tradurre.

“Io ne bevo due litri al giorno. Li mescolo, e ne faccio vari in base al mio bisogno quale sgonfiare o se ho una cena abbondante o se so che andrò in un posto dove ci sono molto dolci e via così bevo quello specifico… Se hai preso il cocco consiglio alla sera e il pesca che sgonfia tantissimo durante alla giornata”.

Neanche Selvaggia Roma sarebbe mai arrivata a tanto.