Temptation Island è ormai terminato da mesi, ma i protagonisti continuano a regalarci gioie dimostrando online tutta la loro trashaggine.

L’ultimo scontro (avvenuto a distanza e per vie traverse) è quello che vede protagoniste le fidanzate Lara Zorzetto e Giada Giovannelli.

La prima avrebbe detto in confidenza all’allora fidanzato Michael (che ora l’ha smascherata su IsaeChia.it) che Giada sarebbe tutta rifatta:

“Calcolate che la prima volta che vedemmo Giada Giovanelli – oggettivamente una bellissima ragazza – Lara mi disse: “Vediamo… naso rifatto, tette rifatte, zigomi… se me rifaccio io così, so ancora più fi*a!”. E vi ho detto tutto…”.

Dopo aver letto queste parole Giada si è sfogata su Instagram, etichettando Lara come una persona cattiva:

“Lara è proprio cattiva, la cattiveria è davvero brutta, mi ha detto che sono tutta rifatta, sì il naso me lo sono rifatto e se vuole posso consigliarle il nome del chirurgo dato che voleva tanto saperlo. Credo che sia cattiva e insicura, vuole essere sempre al centro dell’attenzione e si sente la persona più bella del mondo. Ma prima o poi le cose vengono a galla. Certi atteggiamenti di Lara non li capivo, si era studiata tutto a tavolino, aveva preparato tutto […] Lara ha finto tutto per i soldi, è quella la cosa squallida”.