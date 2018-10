Continua il boicottaggio del profilo Instagram di Lara Zorzetto che è passata da 910 mila follower a 867 mila nell’arco di due settimane.

Le fan di Temptation Island non le hanno infatti perdonato il suo atteggiamento una volta uscita dal programma e – motivate dal consiglio di Gianni Sperti che ha spinto a boicottare chi cerca solo business – hanno deciso in massa di smettere di seguirla, un po’ come successo a Sara Affi Fella.

E mentre i suoi follower calano, i capelli continuano a modificarsi: troveranno mai pace?

Ecco l’ultimo look:

I look precedenti: