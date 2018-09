Dopo il boicottamento del profilo Instagram di Sara Affi Fella, i fan di Uomini e Donne hanno deciso di iniziare a boicottare quello di Lara Zorzetto di Temptation Island, colpevole di aver preso in giro le sue “colleghe” fidanzate.

Il profilo Instagram della Zorzetto, infatti, come è possibile notare sul sito Social Blade, è sempre stato in crescita fino a quando non è scoppiata la polemica con Martina Sebastiani, che ha rivelato la doppia faccia della smontatrice di mobili Ikea.

Nell’ultima settimana Lara Zorzetto ha perso moltissimi follower (sabato circa 7000) e gli sponsor ovviamente ne risentiranno.

Oggi addirittura il suo profilo segna quota 890.000 iscritti, quando la protesta è iniziata ne aveva 910.000 mila.

Il potere di un like.