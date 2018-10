Ieri pomeriggio Lara Zorzetto è stata ospite nel programma Non Succederà Più ed ha rilasciato un’intervista a Giada De Miceli. Stando alle dichiarazioni dell’ex concorrente di Temptation Island la redazione di Uomini e Donne le avrebbe offerto il trono, che però lei ha rifiutato.

“Io sul trono? Io non so se posso dire certe cose, forse preferisco evitare. Ok, ti rispondo. Non ho fatto Temptation per diventare qualcuno o cavalcare l’onda. Dovevo fare il trono, ma non l’ho fatto. Io sono troppo vera e istintiva, uscita da Temptation ho avuto 2 o 3 problemi personali, non era un bel periodo per me. Sono stata molto male perché è venuta a mancare una persona a me molto cara. Quando sono uscita mi sono detta ‘se io vado a fare un programma, vado sul trono non sarò pronta’. Ora voglio ricominciare ad essere felice. Io poi non potrei mai passare da una relazione all’altra. Se io avessi accettato subito avrebbe voluto dire che non provavo nulla per Michael.

Se accetterei adesso? Non lo so, sono onesta, forse direi di no.”